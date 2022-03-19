Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

19.03.2022 22:07

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu Büyükçekmece'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve polis ekipleri gelirken, metrelerce yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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