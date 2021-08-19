Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatma İnan (50) olduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, önceki gece 01.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'ndeki adreste bir kadının öldürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

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