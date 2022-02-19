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Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi

19.02.2022 09:31
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de bir adreste kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğunun belirlenen adrese operasyon yapıldı.

Büyükçekmece'de bir adreste kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğunun belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken ekiplerin yaptığı aramalarda 581,5 kg kaçak tütün ve çok sayıda makaron gibi malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bir adreste tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin 17 Şubat'ta Güzelce Mahallesindeki ikamete yaptığı operasyonda kaçak sigara ve tütün mamullerini ele geçirirken konuyla ilgili F.A. ve O.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kg kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan O.Y isimli şüpheli şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken F.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi

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Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kaçak Sigara, Büyükçekmece, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi - Son Dakika
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