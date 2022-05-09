Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken köpeğin saldırısından korkup caddeye kaçan çocuğa minibüs çarptı.
Mimaroba Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki M.E.T.'ye köpek saldırdı. Kaçarken caddeye atlayan çocuğa seyir halindeki minibüs çarptı.
Ailesi tarafından hastaneye kaldıran M.E.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köpeğin çocuğa saldırması ve kaza anı yer aldı.
Kaynak: AA
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