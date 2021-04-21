Büyükçekmece'de yol kenarına dökülen siyanürle hayvanların ölümü; sanıklara 5 yıl 10'ar ay hapis - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de siyanür içeren kimyasalı yol kenarına dökerek 9 koyun ile 10'dan fazla tavuğun ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan tanker şoförü Bülent Günoğlu ile nakliye şirketi sahibi Ramazan Kuru, 'Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek' suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis ile 1660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Büyükçekmece'de 3 Nisan 2018 günü, bir şirketten arıtma tesisine götürmek için aldıkları siyanürlü kimyasal atığı yol kenarına atarak, 9 koyun ve 10'dan fazla tavuğun ölümüne neden oldukları iddia edilen tanker şoförü Bülent Günoğlu ile nakliye şirketi sahibi Ramazan Kuru'nun tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Bakırköy Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Cumhuriyet savcısı sanıkların, 'Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek ' suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de duruşmaya katılmayan 2 sanığı, 'Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek' suçundan iyi hal indirimi ile 5 yıl 10'ar ay hapis ile 1660'şer lira adli para cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

Davanın iddianamesinde Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'nun atılı suçu işleme kararını birlikte aldıkları, arıtma tesislerine götürmeleri gereken siyanürlü maddeleri, çevre ile canlı sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde yol kenarına boşalttıkları anlatılmıştı. 2 sanık hakkında Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis ve bin gün adli para cezası talep edilmişti.