Son dakika haberi | Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

14.04.2022 14:40
Son dakika haberi | Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kumburgaz kavşağı Edirne istikametinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 61 LD 435 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına daha sonra da bir ağaca çarparak devrildi.

Kamyonette sıkışan 3 kişi olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

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Büyükçekmece, Kamyonet, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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