Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte yöresel adı "şemşamer" olan ay çekirdeği üreticileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin ziraat odaları aracılığıyla alet ve ekipman desteği verdiği Sarımsaklı Ovası'ndaki çekirdek tarlalarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ile diğer ilgililerin eşlik ettiği Başkan Büyükkılıç, muhtar ve çiftçilerle sohbet etti.

Kayseri'de ürün çeşitliliğine önem verdiklerini ve üreticiye destek olma yönünde azami gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Türkiye'de çekirdek üretiminde Kayseri olarak ilk sıradayız. Kayseri'de kabak çekirdeği yüzde 40 civarında. Türkiye'de yine 1. sırada ve geçen sene itibariyle 24 bin ton. Bu sene geçen seneye bakarak bir miktar para edince ölçeksiz ekmeler dikmeler olduğundan dolayı hasılatın daha fazla olacağı kanaatindeyim. Buna bağlı olarak da esnafımız fiyatlarını bir miktar aşağı çekme konusunda eğilim gösteriyor. Bu yaklaşım doğru değil. Hakikaten çekirdeğin üretimde birinci sırada olduğu bu güzel bölgemizin hayallerinin yok edilmesine fırsat verilmemeli. Sarımsaklı Ovamızda böyle bir ürünün Türkiye'de birinci sırada yetiştirilmesinden dolayı üreticilerimize teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu alanda gerekli destekleri veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu konularda her türlü desteği veriyoruz."