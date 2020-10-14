Son dakika haberi | Büyükkılıç, "Erciyes Zirvesi"nde yatırımcıları uyardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükkılıç, "Erciyes Zirvesi"nde yatırımcıları uyardı

14.10.2020 12:24
Son dakika haberi | Büyükkılıç,

Son dakika gündem haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından Erciyes'le ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve turizm yatırımcılarını Erciyes'te toplayarak, hem yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi hem de yatırım amaçlı arsa alanları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından Erciyes'le ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve turizm yatırımcılarını Erciyes'te toplayarak, hem yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi hem de yatırım amaçlı arsa alanları uyardı. Başkan Büyükkılıç, turizm yatırımı amacıyla aldıkları arsaları değerlendirmeyen yatırımcılara, bir an önce yatırımlarına başlamaları çağrısında bulunarak, "Hukuki boyutlarını gözardı edemeyiz. O yasal inisiyatifi kullanmak bizim elimizde" dedi.

Kayseri'nin en önemli marka değerlerinden olan Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilgili yöneticiler, otel işletmecileri ve turizm yatırımcılarıyla bir araya gelerek, Erciyes'teki yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Erciyes'te düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, il genelindeki otel işletmecileri ve turizm yatırımcıları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının açılışında, Kayseri'nin olduğu gibi Erciyes'in de ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek, şehre ait bu değeri sahiplenmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Erciyes'in dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldiğini ve bunun tüm dünya tarafından kabul gördüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, sadece kayakla yetinmediklerini, Erciyes'in 12 ay kullanılabilen bir cazibe merkezi haline getirmek için yüksek irtifa kamp merkezi ile termal suya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

YATIRIMCILARA UYARI

Her yönüyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezi konumundaki Erciyes'te arsa satın alan yatırımcılara çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Erciyes'imiz ve burayla ilgili tüm konular bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Daha önce buradan arsa alıp 'yatırım yapacağım' diyen dostlarımıza uyarmaya devam ediyor ve yaptırım konusunun hukuki boyutunu araştırdığımızı da paylaşmak istiyorum. Amacımız burada daha fazla yatırımcının olması, daha fazla yatak sayısının olması, şehrimizin adeta çığ gibi büyüyen potansiyeline alt yapı oluşturmak. Yoksa 'Hele canım bir arsa da ben alayım, yatsın şöyle. Zamanı gelince satarız' Böyle bir anlayış burada geçerli bir anlayış olamaz, olmamalı. 21 tane parselin satılıp şu anda hak sahiplerinin elinde olup, bir kısmının yapılmıyor olması bizleri ister istemez değerlendirmeye tabi tutuyor. Hukuki boyutlarını gözardı edemeyiz. O yasal inisiyatifi kullanmak bizim elimizde. Yeni yatırımları da duydunuz biz kendilerine teşekkür ediyoruz"

BÜYÜKŞEHİR YATIRIMCILARA DESTEK VERMEYE HAZIR

Erciyes'in gelişmesi için yatırımcılara her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu burada paylaşmak istiyorum. Yatırımcılarımıza her türlü desteği vereceğiz. Hiç kimse mazerete sığınmayacak. Bizim amacımız üzüm yemek, bu şehre hizmet etmek, ülkemize hizmet etmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği o rakamlara inşallah ulaşma yönünde bizlerin de katkısının olmasını sağlamak. Çünkü ülkemizi seviyoruz, şehrimizi seviyoruz. Kayseri gerçekten turizmin her alanında Allah'a şükürler olsun ki potansiyeli olan bir şehir. Tabi gönül ister ki bazı alanlarda daha çok ön planda olalım. Bu da zaman içerisinde olacak ama bir gerekçeye sığınma mantığı içerisinde sizlerin şevkini kıracak hiçbir davranış ve anlayışa inşallah fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, toplantının devamında otel işletmecileri ve turizm yatırımcıları ile yeni sezona ve geleceğe dönük değerlendirmelerde bulundu. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Büyükkılıç, Erciyes Zirvesi nde yatırımcıları uyardı
Son dakika haberi | Büyükkılıç, Erciyes Zirvesi nde yatırımcıları uyardı
Son dakika haberi | Büyükkılıç, Erciyes Zirvesi nde yatırımcıları uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Yatırım, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükkılıç, 'Erciyes Zirvesi'nde yatırımcıları uyardı - Son Dakika

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