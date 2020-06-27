Son dakika haberi... Büyüközer : "Ayasofya ne kilisedir, ne de müzedir" - Son Dakika

Son dakika haberi... Büyüközer : "Ayasofya ne kilisedir, ne de müzedir"

Son dakika güncel haberi: Ayasofya'nın ne müze ne de kilise olduğunu belirten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Ayasofya İstanbul'un fethi ile 567 yıl boyunca Müslümanların camisidir.

Ayasofya'nın ne müze ne de kilise olduğunu belirten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Ayasofya İstanbul'un fethi ile 567 yıl boyunca Müslümanların camisidir." dedi.

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GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Ayasofya'nın camii olarak açılması ile ilgili görüş bildirdi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in milletimize bir mirası olduğunu ifade eden Başkan Dr. Büyüközer, "Ayasofya ne kilisedir ne de müzedir. Ayasofya, İstanbul'un fethi ile camiye dönüştürülmüş ve 567 yıl boyunca Müslümanın gönlünde hep cami olarak kalmış, Allah'ın izni le, ilelebet cami olarak kalmaya devam edecektir. Fatih Sultan Mehmet'in milletimize bir mirasıdır. İslam Gençliği zaman zaman kıyamlar yaparak bugüne gelindi." dedi.


"50 yıl önceki diriliş ruh hala devam ediyor"


50 yıl önceki kıyamı tekrar heyecanla hatırladığını ileten Dr. Büyüközer, "Tam 50 yıl önce bu sabah gibi biz de gençlik olarak bir kıyam için Ayasofya'nın önünde toplanmıştık. Yine bugünkü gibi İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli vilayetinden ve kasabasından gelmiş ve Ayasofya'nın önünde binlerce genç saf tutmuştuk. Tutuklananlardan biri de bendim. Bu kıyama katılmak için çiçeği burnunda bir mühendis olarak çalıştığım Karabük'ten bir otobüs dolusu kardeşimle gelmiştim. Öğleye doğru mahkemeye çıkarıldık. Delil yetersizliğinden beraat ettik ve serbest bırakıldık. Ayasofya'nın bağrında toplanan gençlik artık binler değil on binler olmuş. Yine etrafta görevli polisler vardı ama tutuklamak için beklemiyorlardı artık." ifadelerini kullandı.


"Cumhurbaşkanımızın arkasındayız"


Bir gün Ayasofya'yı Allah'ın izni ile ibadete açacacığını söyleyen Dr. Büyüközer "Buna inanıyorum, inşallah o gün gelmiş gibi. Kurban Bayramı ile birlikte Ayasofya Camisi'nin de açılması milletimize ikinci bir bayramı yaşatacaktır. Bu hayırlı kararda devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Hüseyin Kami Büyüközer, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Büyüközer : 'Ayasofya ne kilisedir, ne de müzedir' - Son Dakika

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