Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada

13.12.2020 13:11
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasını bir kez daha fırsata dönüştüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7/24 sahada çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasını bir kez daha fırsata dönüştüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7/24 sahada çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak kent genelindeki çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki metruk binaların yıkıldığı ve yerine yapılan Sahabiye yeni semt pazarının çevre düzenlemesine, Güney Çevre Yolu'nun önemli geçiş noktalarından Derevenk Viyadüğü'nden Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi taşkın kanala kadar uzanacak 5 kilometrelik, 15 milyon TL'lik yolun asfaltlama çalışmasına, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan ve 30 milyon 548 bin TL'ye ihale edilen katlı kavşak çalışmaları ile Hıdırellez yolu çalışmalarına kısıtlama nedeniyle daha hızlı şekilde devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de tam kadro sahada çalışarak, kısıtlamayı fırsata çevirmeye devam etti. KASKİ ekipleri, merkez ve İlçelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Bu kapsamda Talas İlçesi Sosun Mahallesi'nde yapılan yeni yerleşim yerlerine içmesuyu hattı temin çalışmalarını, Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Bulvarı'nda 2 adet U tipi alt geçit yapılması işi kapsamında, bölgede bulunan mevcut kanalizasyon hatların yer değiştirme (deplase) işini kısıtlamadan da faydalanarak daha hızlı şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, virüsün ülke genelinde etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Devletimizin aldığı kısıtlamaların yanı sıra lütfen vatandaşlarımız kişisel tedbirlerini almaya devam etsin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Hafta sonu kısıtlamanın dışında, hafta içi de zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Siz evde kalın, bizler de sizlere hizmetlerimizi sürdürelim. Büyükşehir ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada
Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükşehir 7/24 sahada - Son Dakika


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