Son dakika haberi: Büyükşehir Belediyesi sağlık ekibinden yangın bölgesindeki vatandaşlara destek - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık ekipleri, Aydıncık, Silifke ve Bozyazı'da çıkan orman yangınlarda oluşabilecek sağlık sorunlarına müdahale edebilmek için afet bölgelerinde sağlık hizmeti verdi. Bölge halkına ve itfaiye personeline sağlık kontrolü yapan ekipler, afet nedeniyle hastaneye gidemeyen, pansuman ihtiyacı olan vatandaşlara pansuman yaptı. Ayrıca, malzeme desteğinde de bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, 3 ilçede çıkan yangınlarda oluşabilecek sağlık sorunlarına müdahale etmek için afet bölgelerine gitti. Silifke'ye bağlı Yeşilovacık, Hırmanlı, Işıklı, Boğsak ve Aydıncık ile Bozyazı ilçelerinde de yangından etkilenen bölge halkını ziyaret eden sağlık ekipleri sağlık kontrolü yaptı.

Ekipler, vatandaşlara ve itfaiye personeline sağlık desteği verdi

Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri, Hırmanlı Mahallesinde tepelik alanda söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer ekiplere sağlık desteğinde bulundu.

Yangından dolayı hastaneye gidemeyen vatandaşların genel muayenesi, sutur alma ve yara pansumanı gibi medikal işlemleri yapıldı. Belediye çalışanlarının genel sağlık durumu sorgulandı ve yangında görevli ekiplerin sağlık durumları değerlendirildi. Göz yıkama, ağrı kesici enjeksiyonlar ve yara pansumanları yapıldı.

"Hepimize geçmiş olsun"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli hemşir Batuhan Erkal, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Bölgemizde evleri zarar gören vatandaşlarımız ve itfaiye personelimize sağlık hizmeti verdik. Doktorlarımız da gerekli muayeneleri gerçekleştirerek gerekli tedavileri uyguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Mobil Mutfak Tırı hizmet vermeye devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Tırı da Aydıncık merkezde bölge halkına 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Mobil Mutfak Tırında sıcak yemek, çorba, ayran ve su desteği ile vatandaşlara hizmet verilirken, aynı zamanda yangından etkilenen vatandaşların evlerine de yemekleri ulaştırılıyor. - MERSİN