Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaz okulları başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ'nin yaz okullarındaki eğitimler 13 branşta ve 13 tesiste başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz okullarında, basketbol, futbol, tenis, yetişkin tenis, cimnastik, buz pateni, okçuluk ve su kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, AHD Spor Tesisleri, Belsin Yüzme Havuzu, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Beyazşehir Spor Merkezi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kadir Has Stadyumu, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Park Sporları, Sümer Spor Tesisi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Spor Tesisi, Yeşil Mahalle ve Ziya Gökalp tesislerinde spor eğitimi veriliyor.

Tesislerde pazartesi, çarşamba, cuma ve salı, perşembe, cumartesi günleri olmak üzere 2 grup şeklinde hizmet veriliyor.

Kursların birinci yaz dönemi 4 Ağustos Çarşamba günü sona ererken, ikinci yaz dönemi ise 6 Ağustos Cuma günü başlayacak.