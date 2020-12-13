Son dakika haberi | Büyükşehir'in gençlik projesine bakanlıktan 172 bin lira hibe - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükşehir'in gençlik projesine bakanlıktan 172 bin lira hibe

13.12.2020 11:11
Son dakika haberi | Büyükşehir'in gençlik projesine bakanlıktan 172 bin lira hibe, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan "Ellerimde Güç Var" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 172 bin TL'lik hibe aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan "Ellerimde Güç Var" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 172 bin TL'lik hibe aldı.

Engelli bireylerin sosyal yaşama katkısı için yaptığı projelerle örnek gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kağıtspor'un hazırladığı bir proje daha hibe kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kağıtspor Kulübü Derneği ortaklığında gerçekleştirilen "Ellerimde Güç Var" projesi bir farkındalık çalışması olarak hazırlandı. Proje kapsamında işitme engelli 19 - 24 yaş aralığındaki gönüllü gençlerle, engeli bulunmayan 19 - 24 yaş aralığındaki gençler yer alıyor. Projeyle gençler geleneksel Türk sporlarına yönlendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kağıtspor'un hazırladığı "Ellerimde Güç Var" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projelerini destekleme programı kapsamında "Ellerimde Güç Var" projesine 172 bin TL'lik hibe verdi. Ellerimde Güç Var" projesiyle ayrıca gençler işaret dili eğitimi alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce engelli olmayan 120 gönüllü ve işitme engelli 20 gönüllü gence 1 yıl süresince 2 ayda bir olmak üzere 6 kez işaret dili eğitimi verilecek. Her işaret dili eğitimi sonrası işaret diline çevrilmiş sinema filmi izlettirilecek. Her sinema sonrası ise toplam 140 kişi ile kahve etkinliği yapılacak. Kahve etkinliklerinden bir tanesine izlettirilen filmlerin bir oyuncusu veya yönetmeni davet edilecek ve hedef kitle ile söyleşi yapacak.

Proje ortağı Kocaeli Üniversitesi, projenin tanıtımını yaparak gönüllü gençlerin katılımını sağlayacak. Gençleri projeye katılım konusunda teşvik eden Kocaeli Üniversitesi proje süresince ise hedef kitleye atçılık meslek yüksekokulu aracılığı ile atçılık ve binicilik eğitimleri verecek. Projenin bir diğer ortağı Kağıtspor Kulübü Derneği ise proje süresince hedef kitleye okçuluk sporu ile ilgili eğitimleri verecek ve mekanları sağlayacak. Yapılan çalışmalar ile işitme engelliliğine dair toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Proje dolaylı olarak işitme engelli bireylerin ailelerini de kapsıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Engelli, Kocaeli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Büyükşehir'in gençlik projesine bakanlıktan 172 bin lira hibe - Son Dakika Spor


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