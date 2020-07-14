Son dakika haberi! Büyükşehir-Talas el ele - Son Dakika

Son dakika haberi! Büyükşehir-Talas el ele

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarından sonra viyadüğü Hulusi Akar Bulvarı'na doğrudan bağlayacak ve bölge trafiğini rahatlatacak yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarından sonra viyadüğü Hulusi Akar Bulvarı'na doğrudan bağlayacak ve bölge trafiğini rahatlatacak yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımları sahada incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçınla birlikte Hulusi Akar Bulvarı'nı Derevenk Viyadüğüne bağlayacak bulvar yapımı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yapılan yol çalışmasının Talas içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere buradaki viyadüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızı tarafından açılmıştı. Biz de bağlantı yollarını hayata geçirmiştik. Şimdi de bu bağlantılı yollarından birini daha hayata geçirmek için Talas Belediyemizle iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3,5 kilometre olan ana arterimizi, 30 metre eninde olan Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayacak ardından da viyadüğü bağlayarak çalışmamızı 2 ayda toparlayıp, hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir ana arter. Talasımızın içerisine trafik yoğunluğu oluşturmadan, Hulusi Akar Bulvarı üzerinden hem Talasımıza hem de Melikgazimize ulaşacak olan bu güzel çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Başkan Büyükkılıç'a Talas'a yapılan yol çalışmaları için teşekkür etti. Yalçın, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla Hulusi akar bağlantısı viyadükten Talas için çok anlamlı bir görev yapacak. Aksi takdirde Talas'ın içindeki trafik Talas'ı rahatsız ediyordu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a sonra da ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yol bizim için çok anlamlı" diye konuştu.


Başkan Büyükkılıç teknik kurmaylarıyla birlikte yol çalışmasından etkilenecek Talas Teknik Birimler Atölyesi'nde de incelemelerde bulundu. Burada, belediye personeli tarafından sahiplenilen kedi ve yavruları ile de yakından ilgilenen ve "Belediye ekiplerinin örnek şefkati" diyerek çalışanları tebrik eden Başkan Büyükkkılıç, Engelli Araç Bakım ve Onarım Birimi'nde de engellilere yardımcı olmak adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:48 Kaynak: İHA

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