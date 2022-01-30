ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir kişinin buz tutan baraj gölü üzerinde ATV aracıyla gerçekleştirdiği 'drift şov', ilgiyle izlendi.

Bu yıl kış mevsiminin sert geçmtiği, buna bağlı don ve buzlanma olaylarının sık rastlandığı Korkuteli'ye bağlı Karabayır Mahallesi'ndeki baraj gölünün yüzeyi buz tuttu. 1400 rakımlı mahallede tarımsal sulama amaçlı kullanılan göletin yüzeyindeki kalın buz tabakasını gören vatandaşlar bu durumu eğlenceye çevirdi. Coşkun Şimşek adlı mahalleli ATV adı verilen aracıyla göl üzerinde 'drift şov' yaptı. Şimşek'in aracıyla baraj gölü üzerinde yaptığı gösteriyi paylaştığı gönderi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.