Son dakika haberi... Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı

Bir son dakika haberine göre Ardahan'da yeni doğan buzağı veterinerin suni teneffüsüyle hayata bağlandı.

Ardahan'da yeni doğan buzağı veterinerin suni teneffüsüyle hayata bağlandı.

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Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyü yaylasında, Doğu Kökleş'e ait ineğin doğum yapması anında zorlaşınca veteriner hekime haber verildi. Yaylaya gelen veteriner hekim Başar Çamlıyurt, doğum pozisyonu anormal olan buzağıya köylülerin yardımıyla müdahale etti. Çamlıyurt, zor da olsa kısa sürede gerçekleşmesini sağladığı doğumun ardından buzağının solunum yetmezliği çektiğini ve baygın halde olduğunu fark etti. Hemen buzağıya müdahale eden Başar Çamlıyurt, suni teneffüs yaptığı hayvanın solunumunun normale dönmesini sağladı. Bir süre sonra ayağa kalkan buzağı annesini emerek beslenmeye başladı.


Buzağının doğumuna son anda yetiştiklerini ve nefes vererek yeniden hayata dönmesini sağladığını ifade eden veteriner hekim Çamlıyurt, "Damal'ın Eskikılıç köyü yaylasında doğumuna müdahale ettiğimiz buzağı, vatandaşların uğraşıyla dünyaya geliyordu. Biz de son anda yetişebildik. Buzağıyı doğurttuk, daha sonra baygın olduğunu görünce, o an kısa süre içerisinde oksijen alması gerekiyordu. Biz de nefesle birlikte oksijen verdik. Buzağının hayata dönmesi hem yetiştiriciyi, hem de bizi mutlu etti. Yetiştirici açısından baktığımızda bir yıllık emeği olarak düşünüyoruz. Bu durum bizi de mesleki olarak mutlu ediyor" dedi. - ARDAHAN

Çamlıyurt, Ardahan, Damal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı - Son Dakika
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