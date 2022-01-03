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Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

03.01.2022 10:12
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı buzlanma Elazığ genelinde etkili oldu. Buzlanma nedeniyle Elazığ- Malatya yolu, Güney Çevre Yolu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi ve Keban ilçe yolunda kazalar meydana geldi. Kazalarda, toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri ise olay yerlerinde inceleme yaptı. Merkeze bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı'nın rampa olan bir kısmı ise buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

(Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/ İHA)

Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

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Cumhuriyet Mahallesi, Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı - Son Dakika
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