Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
26.12.2020 13:28
Son dakika haberler... Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte seyreden araçlar Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve...
Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte seyreden araçlar
Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar
Meydandaki güvercinler
İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
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