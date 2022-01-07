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Çağlayan: "Cumhurbaşkanımız yeni yılın il ziyaretini Karaman'a yapacak" - Son Dakika

Çağlayan: "Cumhurbaşkanımız yeni yılın il ziyaretini Karaman'a yapacak"

07.01.2022 14:16
Çağlayan: "Cumhurbaşkanımız yeni yılın il ziyaretini Karaman'a yapacak"

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karaman programı için hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karaman programı için hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ocak Cumartesi günü Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattı ile 70 yatırımın açılışını yapmak üzere Karaman'a gelecek olması nedeniyle AK Parti İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Başkanı Abidin Çağlayan ile AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Abidin Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 2022 yılının ilk mitingini Karaman'da yapacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu Karaman için ayrıca bir şanstır. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız yarın saat 14.00 itibariyle mitingin yapılacağı 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda olacak. Burada Karaman'ın beklediği en önemli projelerden birisi olan Yüksek Hızlı Treni hizmete açacak. Böylece bir rüyamız gerçekleşmiş olacak. AK Parti'nin 20 yıllık hizmetleri, 20 yıllık eserleri saymakla bitmez. İnşallah yarın Karamanımızda da 70 eserimizin açılışı yapılacak. Karaman'ımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Karaman'ımız daha büyük hizmetlere kayık. Biz onu biliyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılında ilk mitingi, ilk ziyareti Karaman olacak ve biz bunu önemsiyoruz. Liderimizin Karamanlılarla buluşması bir bayram havasında olacak. Teşkilat olacak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karamanlı hemşerilerimizi de Cumhurbaşkanımıza destek vermeye ve buluşmaya davet ediyoruz" dedi. Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Karaman'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

(Ali Rıza Dağlı/ İHA)

Çağlayan: Cumhurbaşkanımız yeni yılın il ziyaretini Karaman'a yapacak

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çağlayan, Karaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çağlayan: 'Cumhurbaşkanımız yeni yılın il ziyaretini Karaman'a yapacak' - Son Dakika


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