Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı

06.04.2022 22:46
Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş yolu üzerinde bir motosiklete bağlanmış şekilde demir mazgalı sürükleyerek taşıyan kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine polis tarafından durdurulan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü taşıdığı mazgal ile birlikte yakalandı. Demir mazgalı yerinden söküp taşıyan motosiklet sürücüsü işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, motosikletlinin mazgalı motosiklete bağlayıp taşıma anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

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Osmaniye, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı - Son Dakika


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