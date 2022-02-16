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Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika

Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi

16.02.2022 12:18

Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayı bir anda gündeme oturdu. Hırsız, çaldığı tüpü yine aynı işletmeye sattı. Ardından bu hareketi ikinci kez yapmaya çalışırken ise işletme sahiplerine yakalandı.

Sinop'ta dün saat 15.30 sıralarında Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli S.C., park halindeki kamyonetten 1 mutfak tüpü çaldı. S.C. eliyle taşıdığı tüpü, yakındaki tüp bayisine götürüp, çalışana iade etmek istediğini söyledi. Bayideki Nagihan Taban, S.C'ye ücretini ödeyip, tüpü geri aldı. S.C. bir süre sonra yine araçtan çaldığı bir başka tüpü, yeniden bayiye giderek iade etti Bu arada kamyonetin sürücüsü Murat Türkeri, tüplerin çalındığını fark ederek durumu bayiye bildirdi.

Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi

YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları S.C'nin peşine düştü ancak yakalayamadı. Çalışanlar polise haber verdi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çevresine bakınıp, kontrollerde bulunan S.C'nin kamyonetten tüpleri çaldığı, bayiye getirip verdiği, iş yeri çalışanlarının da şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer alıyor.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Yaşananları anlatan iş yeri çalışanı Murat Türkeri, 'Siparişleri dağıtmak için kamyonetimin başına gelip, tüpleri kontrol ettim. Tüplerin kaybolduğunu fark ettim. İş yeri sorumlumuzu aradım. O da kendisine bir müşterinin tüp iade etmeye geldiğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve kaçan şahsı caddede kovalamaya başladım ama yakalayamadım. İş yerine geri döndüğümde güvenlik kameralarına bakınca her şeyi anladık. Polise gidip şikayetçi olduk' dedi. Polisin, kamera kaydından kimliğini belirlediği şüpheli S.C.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi
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Hırsızlık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes bu dahi hırsızı konuşuyor! Tüpü, çaldığı yere geri satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika
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