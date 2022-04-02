Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar

02.04.2022 15:15
Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Erenler ilçesinden 22 Mart'ta çalınan hafif ticari araç, Düzce'de trafik ekiplerinin dikkati ile yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinden 22 Mart'ta çalınan hafif ticari araç, Düzce'de trafik ekiplerinin dikkati ile yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 22 Mart 2022 tarihinde çalınan otomobil Düzce'de yakalandı. İddialara göre 23 yaşındaki genç kadın G.Ö., silahla tehdit ettiği F.T.K.'ya ait 54 VD 966 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı arkadaşları B.A. ve S.K. ile birlikte çaldı. 11 gündür Sakarya, Bolu ve Düzce'de güvenlik kameralarına yansıyan ancak yapılan kontrollerden sürekli kaçarak kurtulan şahıslar, Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dikkati ve takibi sonrasında yakalandı.

Şahısları takip ederek park etmelerini bekleyen trafik ekibi, şahısları Konuralp Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bir marketin önüne aracın park ettikleri sırada yakaladı. Araç sürücüsü B.A.'nın ehliyetsiz araç kullandığı, araç içerisinde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki genç kadın G.Ö.'nün yapılan kontrollerde silahla tehdit suçundan hakkında aranmasının olduğu, diğer yolcu S.K.'nın da arabada olduğu tespit edildi. Şahıslar bölgeye gelen ekiplerce gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan 3 bin 674 lira para cezası kesildi. Sakarya'nın Erenler ilçesinden çalınan 54 VD 966 plakalı hafif ticari araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı. - DÜZCE

Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar
Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar
Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar
Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar
Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar

YORUMLAR
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Sakarya'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı Sakarya'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI

Otomobil, Erenler, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar - Son Dakika
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