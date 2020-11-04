Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi
04.11.2020 11:31
Son dakika haberleri: Van'ın Çaldıran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personellere belgeleri verildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personellere belgeleri verildi.
Tabur Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yusuf Durani Dinç, merkezin açtığı kursun önemli olduğunu söyledi.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Dinç, sertifikalarını teslim etti, fotoğraf çektirdi.
Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yılmaz Çoban katıldı.
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