Son dakika haberi: Çaldıran'da sel nedeniyle tarım arazileri hasar gördü - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen selde bazı yolları ile tarım arazileri hasar gördü.

İlçede etkili olan sağanak, Yenikaya ve Zülfubulak mahallelerinde sele dönüştü. Taşkınlar nedeniyle mahallelerdeki yol, köprü ve bazı ahırlar zarar gördü, ekili buğday ve arpa arazileri su altında kaldı.

Yeniyaka Mahallesi'nde kuzu otlatırken boğulma tehlikesi yaşayan çocuklar, aileleri tarafından sel bölgesinden kurtarıldı.

Mahalle muhtarı Medeni Kaya, her yıl sel felaketine maruz kaldıklarını belirterek, "İki mahallemizde hasar oluştu. Bizim mahallede sel daha çok tarım arazilerini vurdu. Bu sene yaşadığımız üçüncü sel felaketi. 300 dekar arpa ekili tarım arazimiz su atında kaldı. Umarım bu felaketi tekrar yaşamayız." diye konuştu.