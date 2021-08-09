Üye Girişi
Son dakika haberi: California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti - Son Dakika

Son dakika haberi: California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti

09.08.2021 01:23
Son dakika haberi: California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler 00:32 Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı 00:04 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor 22:16 Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi 22:09 Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı 21:44 Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu 20:58 İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü 19:32 Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 18:42 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı         
00:39
Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti         
00:05
Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz         
22:37
Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı         
22:12
Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi         
22:03
Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı         
21:26
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi         
19:13
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor         
17:29
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 01:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement