- California'daki yangında en az 20 ev küle döndü

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinin güneyinde lüks bir bölgede çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde çalılık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüyerek milyon dolarlık evlerin bulunduğu zengin yerleşim bölgesine sıçradı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Orange County'nin Laguna Niguel şehrinde çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi. Yaklaşık 80 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle dün gece saatlerinde tahliye emri verildi. Yangında, yaralı veya can kaybı bildirilmediği öğrenildi.

Orange County İtfaiye şefi Brian Fennessy yaptığı açıklamada, yangından etkilenen ev sayısının artabileceğini belirterek yaklaşık 100 evin tahliye edildiğini söyledi.

California'da iklim değişikliği nedeniyle tarihi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Fennessy, normalde alevlere karşı dayanıklı olan çalıların kuraklık nedeniyle her zamankinden daha hızlı yandığını söyledi. Fennessy, eyaletin güneyinde başka bir büyük yangın olmadığını belirterek itfaiye ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.