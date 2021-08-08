ABD'nin California eyaletinin tarihindeki en büyük 3. yangını olarak kayıtlara geçen 'Dixie' yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Yangında şu ana kadar yaklaşık 447 bin dönüm alan küle döndü.

ABD'nin California eyaletinde devam eden son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Eyalet tarihinin en büyük 3. yangını olarak kayıtlara geçen ve 13-14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında yaklaşık 447 bin dönümlük alan küle dönerken, yangının yalnızca yüzde 21'i kontrol altına alındı. California Orman ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) Sözcüsü Edwin Zuniga, "Şimdi daha az rüzgar ve doğrudan güneş ışığını engelleyen bir duman örtüsü ile söndürme çalışmalarında uygun hava koşulları var. Zemin kazanmayı umuyoruz" dedi.

Pulmas County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise "Kendilerinden haber alınamayan 8 kişi hakkında ihbar aldık" ifadeleri kullanılarak kayıp kişilerin bulunabilmesi için halktan yardım istendi. Kayıpların 5'inin Sacramento'nun kuzeyinde, yangınların küle çevirdiği Greenville kasabasından olduğu belirtildi.

Tarihi kasaba haritadan silindi

California eyaletinin kuzeybatısındaki 800 nüfuslu tarihi Greenville kasabasının neredeyse tamamı alevlere teslim oldu. Kasabada 184'ten fazla yapı küle döndü. Alevler, yüzlerce ev, benzin istasyonu, kilise, ev, müze ve otel dahil tüm binaları harabeye çevirdi.