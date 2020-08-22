Çalılık alanda çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düzeyn Mevkiinde arazide başlayan yangın çalılıklara sıçradı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Düzeyn mevkiinde çıkan ot yangını çalılık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düzeyn mevkii atış poligonunun hemen yanında bulunan metruk bir binanın bulunduğu alanda başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisi ile çalılık alana sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, 1 helikopter ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çalılık alana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.