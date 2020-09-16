Son dakika haberi... Çalılık alandaki yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi... Çalılık alandaki yangın korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

Son dakika haberi... Çalılık alandaki yangın korkuttu, System.String[]

ANTALYA'da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın nedeniyle oluşan duman metrelerce yükselirken, yanan alanda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Bulvarı yanında bulunan boşluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre binalarda yaşayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalılık alanda bulunan çöp eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada alanda yaşanan patlamalar nedeniyle olay yerine 2 itfaiye aracı daha sevk edildi. Ekipler söndürme işlemlerine devam ettiği sırada yanan plastikler nedeniyle oluşan duman metrelerce yükseğe ulaştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınabildi.


Muratpaşa, Bayındır, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çalılık alandaki yangın korkuttu - Son Dakika

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