Son dakika haberi... Çalımbay: "2 transfer daha yapacağız" - Son Dakika

Son dakika haberi... Çalımbay: "2 transfer daha yapacağız"

Son dakika haberine göre - Çalımbay: "2 transfer daha yapacağız" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "21 takımlı lig zor geçecek" "Alper Potuk ile ilgili ortada bir şey yok" Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

- Çalımbay: "2 transfer daha yapacağız"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"21 takımlı lig zor geçecek"

"Alper Potuk ile ilgili ortada bir şey yok"

SİVAS - Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Transferlerimiz var. En son bir forvet ve orta saha oyuncusu alıp transferimizi kapatacağız. Şu anki tek düşüncemiz o 2 arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak, onun dışında zaten transfer yapmayacağız" dedi.

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, ligin bu sene zor geçeceğini belirterek, "Her şeyden önce bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. Zor bir sezona giriyoruz çünkü Türkiye'de ilk defa 21 takımla lig oynanacak. Futbolcular açısından çok maç oynamaları zor olacak. Biz bile 20 tane hafta içi maç oynayacağız, buna Avrupa kupaları da dahil. Onun için de burada kadroların ve her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Ona göre kadro yapmak gerekiyor. Ona göre takımınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ona göre maçlara konsantre etmeniz gerekiyor. Ama maalesef bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle sıkıntı yaşayacağız. Bence çok takımda bir ilk oldu. Hiçbirimiz beklemiyorduk böyle bir şeyi. Mecburen buna ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirleri almak zorundayız" diye konuştu.

"Hazırlık dönemi mükemmeldi"

Sezon öncesi çalışmalara Bolu'da başladıklarını hatırlatan Çalımbay, "Mükemmel bir çalışma ortamımız oldu. Transfer arkadaşlarımız geldi onlar da katıldı. Biraz geç katılanlar oldu. Ondan sonra da çok güzel bir turnuvaya girdik. O da bizim açımızdan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açısından mükemmel oldu. ve yeni gelen arkadaşlarımızı bir nebze oynattık. Eski arkadaşlarımızı maç temposunu kazanmaları açısından da çok güzel bir hazırlık dönemi maçları oldu. Biz zaten o maçlarda skorla fazla ilgilenmedik. Önemli olan orada maç temposunu kazanmaktı" dedi.

"Alanyaspor maçı çok önemli"

Deneyimli teknik adam, "Bizim için lige başlayacağımız Alanyaspor maçı çok önemli. Şu anda da bütün hazırlıklarımız Alanyaspor maçı ile ilgili. Tabi ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanyaspor bizi tam tanıyor ne biz Alanyaspor'u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadroları var. Bir de taraftarsız olduğu için kendi sahandaki avantajı da kullanamıyorsun bütün takımlar için de geçerli bu. ve ligimize başlayacağız bu hafta. Tek amacımız maçı iyi bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Avrupa kupaları var. Biz Avrupa kupalarında da iyi şeyler yapmak istiyoruz kesinlikle. Direkt katılıyoruz, bu da büyük bir avantaj bizim için ama oraya çok kuvvetli takımlar gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar gelecekler. Kuvvetli takımlarla oynayacağız, bunun da farkındayız ama hemen hemen alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan geçen yıl yaşadığımız kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir ama kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen sezonki kapasitemizin üzerine çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"2 oyuncu aldıktan sonra transferi kapatacağız"

Çalımbay, bir forvet ve bir orta saha oyuncusu alacaklarını söyleyerek, "Transferlerimiz var. En son bir forvet ve orta saha oyuncusu alıp transferimizi kapatacağız. Şu andaki tek düşüncemiz o 2 arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak. Onun dışında zaten transfer yapmayacağız. Kadromuz o kadar olacak. Hele hele lig maçından önce alırsak çok çok iyi olacak" dedi.

"Herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok"

Sivasspor ile adı anılan Alper Potuk transferinin sorulması üzerine Çalımbay, "Herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok. Yani konuşulan isimler var. Birinden biri mutlaka olacak. Takıma yararlı olacak arkadaşları almaya çalışıyoruz. İnşallah faydasını görüyoruz. İsimler var ama net bitti dediğimiz isimler yok. 2 tane kesinlikle almamız gerekiyor. Bir forvet, bir tane de orta saha alacağız" cevabını verdi.

"Gelenler gidenleri aratmayacak"

Takımdan giden oyuncuların yerini doldurmaya çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, "Bizden ayrılanlar Mert Hakan, Emre, Fatih, Fernando. Hepsine başarılar diliyorum. Biz tabii ki onların yerini doldurmak için oyuncular aldık. Aldığımız oyuncular da inşallah onları aratmayacaklar. Çünkü biz geçen sene çok iyi başarılar yakaladık. Bu başarıda bu 4 arkadaşımızın da çok büyük payı vardı. İnkar edilemez. Onların yerini doldurmak için şu anda uğraşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Son dakika haberi... Çalımbay: 2 transfer daha yapacağız

Aytemiz Alanyaspor, Alper Potuk, Sivasspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Çalımbay: '2 transfer daha yapacağız' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım
Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı         
19:24
Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi         
19:10
Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı         
18:50
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı         
16:45
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü         
16:10
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 00:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Çalımbay: "2 transfer daha yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei