Merkeze bağlı Yaycı köyünde 15 Eylül gecesi Yakup Koç'un ağılından 118 koyun çalındı. Koç'un ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), çalışma başlattı. Arazide operasyon düzenleyen ekipler, koyunlarla birlikte 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, koyunlar ise sahibine teslim edildi.Hayvanları bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Yakup Koç, "Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bunları kazanana kadar çok zorluklar çektim. Jandarmamız büyük çaba gösterdi, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çalınan 118 koyunu jandarma buldu - Son Dakika

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