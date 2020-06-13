Son dakika haberi! Çalınan 500 bin liralık ayçiçek yağı, TIR şoförünün dikkati sayesinde bulundu - Son Dakika

BURSA'daki bir fabrikadan toptancılara dağıtılmak üzere yüklenen 24 ton ayçiçek yağı, TIR şoförü Ş.A. tarafından Ankara yerine Eskişehir'e götürüldü. Ş.A.'nın burada yağları naklettiği TIR'ın şoförü Ali Tunç'un şüphelenip ihbarda bulunması üzerine 500 bin liralık zeytin yağı ele geçirildi.

Ş.A., toptancılara dağıtılmak üzere Bursa'daki bir fabrikadan TIR'ına yüklenen 24 ton ayçiçek yağını, Ankara yerine Eskişehir'e götürüp, satmak için müşteri aradı. Fabrikanın Bölge Müdürü Oğuz Pıynar, yağların toptancıya ulaşmadığını öğrenince, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Yapılan araştırmada yaklaşık 500 bin lira değerindeki ayçiçek yağlarının Eskişehir'e götürüldüğü tespit edildi. Verilen bilgi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ş.A.'nın yağları Ali Tunç'a ait TIR'a aktardığını belirledi.

Bu sırada Tunç da iki kez teslimat adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceği ihtimaline karşı aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TIR parkına çekti. Aküyü söktükten sonra da polisi aradı. Böylelikle çalıntı yağları bulan polis, Ş.A. için toptancı arayan R.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Oğuz Pıynar, Ali Tunç'un dikkati ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yağları bulduklarını anlatarak, "Bursa'dan yüklenen yağlar alıcıya gitmeyince şüpheye kapıldı. Telefonla TIR sürücüsüne ulaşamadık. Yoğun araştırmalar sonunda polisimiz çalınan ürünlerimizi buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış. Yükü alan sürücü arkadaş, duyarlı davranışıyla ürünlerimizi buldurdu. Yağlar, Bursa'dan Ankara'ya gidiyordu. Yağların piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira" dedi.

Nakliyeci Ali Tunç da, "Ş.A.'dan şüphe ettim, hemen polis ekiplerine haber verdim. TIR'ı kameralı, güvenli bir yere çektim. Aracı hareket ettirmesinler diye aküyü söktüm. Polislerin gelmesini bekledim" şeklinde konuştu.