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Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada

31.12.2021 10:13

Son dakika haberleri: Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek.

Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de bir vatandaş çalınan aracını bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Araç sahibinin duyurusu sonrası çok sayıda kişi aracı bulduğunu iddia ederek iletişime geçse de henüz çalınan otomobil bulunamadı. Aracın şüpheli şahıslarca çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde olan Tofaş marka araç, şüpheli şahıslarca dakikalar içerisinde çalındı. Sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar çevreyi kontrol ettikten sonra araç kapısını açarak hareket ettirdikleri otomobille kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonrası aldığı ilk aracının çalındığını gören otomobil sahibi hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi, çalınan otomobilini bulan kişiye 15 lira para ödülü vereceğini duyurdu.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğiz"

Yaşanan olay sonrası konuşan Muhammed Ali Ergün, "Sokağa gelen 2 kişiden biri sokağı kontrol ediyor. Diğeriyse aracın başına gelerek otomobilin kapısını açıp aracı çalıyor. Farları açmadan sokaktan çıkıp gidiyorlar. Güvenlik kayıtlarından takip etmek istesek de çalınma anı dışında bir kayıt bulamadık. Mahallemizde son dönemlerde hırsızlık olayları artmaya başladı. Piyango bize de vurdu. Yapacak çok bir şey yok. Ayrıca aracımızı bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğiz. Şimdiye kadar çok sayıda kişi bulduğunu söyleyerek bize fotoğraf gönderse de maalesef bizim araç değildi. Umarım bulunacaktır. Umudumuz o yönde" diye konuştu.

Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada
Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada
Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada

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Ümraniye, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada - Son Dakika
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