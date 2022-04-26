Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ

26.04.2022 14:39

Son dakika gündem haberi... KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde galericilik yapan Gürsel Kozan'ın satışa çıkardığı otomobilini alıcı gibi davranarak çalan Mehmet Raşit Şimşek, takip sırasında kaza yapınca yakalandı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde galericilik yapan Gürsel Kozan'ın satışa çıkardığı otomobilini alıcı gibi davranarak çalan Mehmet Raşit Şimşek, takip sırasında kaza yapınca yakalandı. Otomobil hurdaya dönerken, Kozan'a ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandırmaktan toplam 4 bin 482 TL para cezası uygulandı.

Olay, 11 Nisan'da Bahçelievler Mahallesi Prens Mikasa Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan Gürsel Kozan, iş yerine gelip satışa çıkardığı 2016 model otomobile izinsiz binen Mehmet Raşit Şimşek'i kapıyı açıp inmesi için uyardı. Bu sırada Şimşek, Kozan'ın elindeki anahtarı ani bir refleksle aldı. Şimşek çalıştırdığı otomobili hareket ettirdi. Kendisini durdurmak isteyen Kozan'ı yerde sürükleyen Şimşek, iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Polise haber veren Kozan, başka bir otomobille takibe başladı. 30 kilometre süren takibin ardından Şimşek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Kadranı 192 kilometrede takılı kalan otomobil, hurdaya döndü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Raşit Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay sonrası otomobili hurdaya dönen Kozan'a ceza makbuzu geldi. Kozan'a ehliyetsiz araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL, muayenesiz araç kullandırmaktan ise 808 TL olmak üzere toplam 4 bin 482 TL para cezası uygulandı.

'ARACIN KAZA YAPTIĞINI GÖRDÜK'

Yaşadığı olayı anlatan Kozan, İş yerime gelen şahıs, telefonla konuşurken dışarı çıktı. Ben de arkasından çıktım ve kapısı açık olan aracın içerisinde oturduğunu gördüm. Bana kontağı sordu. Ben de sağ kapıyı açarak elimde tuttuğum anahtarla neden araca izinsiz bindiğini ve inmesini söyledim. Şahıs ani bir hareketle elimdeki anahtarı çekerek hızlı bir şekilde aracın start düğmesine basıp aracı çalıştırdı ve sürmeye başladı. Ben de hemen açık olan kapıdan tutarak bağırdım ve durmasını söyledim. Şahıs durmadığı gibi beni sürüklemeye başladı ve aracın arka tekeri ayağımın üzerinden geçti. Otomobil, Kırşehir istikametine doğru hareket ederken ben de polisi arayarak aracımın gasbedildiğini bildirdim. Polis hattı telefonda açık şekilde başka bir araçla şahsı takibe aldım. 30 kilometre boyunca Kırşehir yönünde hareket eden araç daha sonra Ankara istikametine döndü ve takibi sürdürdük. Bu kez hattaki polise aracın yeniden Kaman istikametine doğru hareket ettiğini ve burada yolunun kesilebileceğini ilettik. 10 dakika sonra ise Kaman yol ayrımına geldiğimiz de aracın kaza yaptığını gördük? diye konuştu.

Aracın yanına geldiklerinde ibrenin 192 kilometre hızda ve 6'ncı viteste takılı kaldığını belirten Kozan, 'O sırada yol güzergahını kullanan polis, 'araç az kalsın beni ezecekti' diyerek aracımızı gasbeden kişiyi etkisiz hale getirdi. 19 Nisan'da bana muayenesiz araç kullandırmaktan 808 TL ve ehliyetsiz araç kullandırmaktan da 3 bin 674 lira ceza ihbarnamesi geldi. Burada benim hatam aracı gasbeden şahsa ehliyetini olup olmadığını sormak mı 600 bin TL'lik aracım hurda olduğu gibi adıma bir de ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yazılıyor. Bana kesilen cezaya anlam veremedim ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ
Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ
Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ
Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ

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Mehmet Raşit, Kırşehir, Tragger, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÇALINAN OTOMOBİLİ KAZADA HURDAYA DÖNDÜ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIRMAKTAN CEZA YEDİ - Son Dakika
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