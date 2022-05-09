Son dakika haberi... Çalıntı kamyonetin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak, çaldıkları kamyonetle kaçmaya çalışan şüphelilerin neden olduğu kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 357. Cadde'de seyir halindeki plakasız Enes K. idaresindeki kamyonet, polis ekiplerince durdurulmak istendi.

İkazlara uymayan zanlılar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Aşırı sürat yapan kamyonet, bir süre sonra Kadir Ülger'in kullandığı taksiye çarptı. Bu sırada savrulan araç, durakta park halindeki 4 taksiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, taksi şoförü Ülger ile araçta yolcu olarak bulunan Asaad Yaseen'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince gözaltına alınan Enes K. ve Furkan Ç'nin çok sayıda hırsızlıktan kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan meydana gelen kaza, taksi durağının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA muhabirinin görüştüğü taksi durağının görevlisi İsmail Bozan, kaza anında durak içerisinde olduklarını ve panikle dışarı çıktıklarını belirterek, korktuklarını söyledi.