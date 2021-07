Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacaklarını söyledi.

Kurum, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin tarihi bir güne şahitlik ettiğini ve yeni eserlerle tanıştığını dile getirdi.

Bakan Kurum, yaklaşık 2,6 milyar lira değerindeki 157 yatırımın hizmete alındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülke ve millet için gece gündüz çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yorulmuyoruz. Her gün başka bir şehrin sabahına varıyor, her gittiğimiz yerde başka bir heyecan kucaklıyor, kuşanıyoruz. İlk günkü aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. 81 il, 973 ilçemizde, ülkemizde on yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu cennet vatanımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerimizi, millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleriyle tarihi kent merkezlerinin ihyası, yeni sanayi alanlarımızın inşasıyla model şehirler haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'mıza son 19 yılda 7,6 milyar lira değerinde çevre ve şehircilik yatırımı yaptık."

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Kurum, "2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut seferberliğinde yerel mimarinin hakim olduğu mahalle kültürünün, yine orada Ayşe ablanın, Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği, amcalarımızın, teyzelerimizin hatıralarını yine canlandırabildikleri projeler geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 19 yılda yaptığımız 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız." diye konuştu.

Kurum, bu projeleri ülke genelinde sürdüreceklerini, 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle millet bahçesi projelerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Sakarya Stadyumu'nun bulunduğu alanı da yeşil alana ve millet bahçesine çevirdiklerini anımsattı.

Toplam 64 bin metrekarelik alanda millet bahçesini vatandaşların hizmetini sunduklarını belirten Kurum, "Bir millet bahçesini de inşallah bugün açıyor olacağız. Amacımız, sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışmaktır." dedi.

"Sakarya'da önemli eserler ve yatırımlar var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de her alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde çok büyük eserler var. Büyük adımlar atılıyor, Türkiye değişiyor." diyen Bilgin, Sakarya'da da önemli eserlerin ve yatırımların bulunduğunu aktardı.

Bilgin, 1999 Marmara Depremi'nin meydana geldiği dönemde Devlet Demiryolları Genel Müdürü olduğunu hatırlatarak, "Sizin bildiğiniz demir yolları fabrikası TÜVASAŞ, o zaman yerle bir olmuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile buraya geldik ve yıkılmış bu fabrikayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük. Tabii alternatifler vardı ancak bunların hepsi bu fabrikanın kapatılması yönündeydi. O gün karar verdim ve bu fabrikayı yeniden yapma sorumluluğunu üstlendim. Bir yıl içerisinde fabrikayı yeniden modern bir şekilde ayağa kaldırdık. Bugün aramızda o törene katılanlardan kişiler vardır. Sanıyorum ki Sakarya'da yaşayanların birçoğunun mutlaka bir yakını Demiryollarında çalışmıştır. O gün o fabrikayı yapmak, inşa etmek bize nasip oldu." ifadesini kullandı.