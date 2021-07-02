Üye Girişi
Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı

02.07.2021 16:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacaklarını söyledi.

Kurum, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin tarihi bir güne şahitlik ettiğini ve yeni eserlerle tanıştığını dile getirdi.

Bakan Kurum, yaklaşık 2,6 milyar lira değerindeki 157 yatırımın hizmete alındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülke ve millet için gece gündüz çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yorulmuyoruz. Her gün başka bir şehrin sabahına varıyor, her gittiğimiz yerde başka bir heyecan kucaklıyor, kuşanıyoruz. İlk günkü aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. 81 il, 973 ilçemizde, ülkemizde on yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu cennet vatanımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerimizi, millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleriyle tarihi kent merkezlerinin ihyası, yeni sanayi alanlarımızın inşasıyla model şehirler haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'mıza son 19 yılda 7,6 milyar lira değerinde çevre ve şehircilik yatırımı yaptık."

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Kurum, "2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut seferberliğinde yerel mimarinin hakim olduğu mahalle kültürünün, yine orada Ayşe ablanın, Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği, amcalarımızın, teyzelerimizin hatıralarını yine canlandırabildikleri projeler geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 19 yılda yaptığımız 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız." diye konuştu.

Kurum, bu projeleri ülke genelinde sürdüreceklerini, 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle millet bahçesi projelerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Sakarya Stadyumu'nun bulunduğu alanı da yeşil alana ve millet bahçesine çevirdiklerini anımsattı.

Toplam 64 bin metrekarelik alanda millet bahçesini vatandaşların hizmetini sunduklarını belirten Kurum, "Bir millet bahçesini de inşallah bugün açıyor olacağız. Amacımız, sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışmaktır." dedi.

"Sakarya'da önemli eserler ve yatırımlar var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de her alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde çok büyük eserler var. Büyük adımlar atılıyor, Türkiye değişiyor." diyen Bilgin, Sakarya'da da önemli eserlerin ve yatırımların bulunduğunu aktardı.

Bilgin, 1999 Marmara Depremi'nin meydana geldiği dönemde Devlet Demiryolları Genel Müdürü olduğunu hatırlatarak, "Sizin bildiğiniz demir yolları fabrikası TÜVASAŞ, o zaman yerle bir olmuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile buraya geldik ve yıkılmış bu fabrikayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük. Tabii alternatifler vardı ancak bunların hepsi bu fabrikanın kapatılması yönündeydi. O gün karar verdim ve bu fabrikayı yeniden yapma sorumluluğunu üstlendim. Bir yıl içerisinde fabrikayı yeniden modern bir şekilde ayağa kaldırdık. Bugün aramızda o törene katılanlardan kişiler vardır. Sanıyorum ki Sakarya'da yaşayanların birçoğunun mutlaka bir yakını Demiryollarında çalışmıştır. O gün o fabrikayı yapmak, inşa etmek bize nasip oldu." ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Sakarya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 17:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement