Mersin'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çalan M.A. (40) yakalanıp, tutuklandı.
Silifke'de M.A., daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonuna girip, market bölümünden 430 bin lira ile 10 karton sigara çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmanın ardından M.A.'nin belirlenen adresine operasyon düzenledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika