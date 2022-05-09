Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı

09.05.2022 10:46
Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çaldığı tespit edilen M.A. yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çalan M.A. (40) yakalanıp, tutuklandı.

Silifke'de M.A., daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonuna girip, market bölümünden 430 bin lira ile 10 karton sigara çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmanın ardından M.A.'nin belirlenen adresine operasyon düzenledi.

PARA VE SİGARALAR AKARYAKIT İSTASYONUNA TESLİM EDİLDİ

M.A. yakalanıp gözaltına alınırken, ahırında yapılan aramada çaldığı para ile sigaralar ele geçirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Para ve sigaralar akaryakıt istasyonuna teslim edildi.
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Akaryakıt, Market, Sigara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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