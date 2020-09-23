Son dakika haberi! Çalıyı çırpıyı alan köylüler yangına koştu - Son Dakika

Çalıyı çırpıyı alan köylüler yangına koştu

Kadınlar traktör ile su taşıdı

Menteşe kırsal mahallesi Kuyucak'ta çıkan orman yangınına köylüler ellerinde çalı çırpı ile yangına müdahale ederken, kadın sürücüler de traktör ile su taşıdı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kuyucak Mahallesinde öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını duyan köylüler ellerinde çalı ve çırpı ile yangına koşarken, kadınlarda da traktör ile yanan alana traktör kasasında su taşıdı.

Bugün saat 13.47'de çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını söndürme çalışmalarına köylülerin yanı sıra, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın başlaması ile bölgeye ilk müdahale aracı ve bir arazöz sevk edilirken, ekiplerin ve köylülerin çalışması sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çalı çırpı ile yangına müdahale

Kuyucak ormanlık alanda başlayan yangın sonrası yöre köylüleri yangın alanına koştu. Ellere aldıkları çalı ve çırpılarla koşarak yanan alana gelen köylüler, yanan sahaya çalı çırpı ile müdahale etti. Alevlere ve dumanlara aldırış etmeden canla başla yangına müdahale eden köylüler alevlerin önünü kesti.

Kadınlar traktör ile su taşıdı

Kuyucak Mahallesinde çıkan orman yangını sonrası Kuyucak Mahallesine giden erkeklerin yanı sıra, kadınlar da traktöre binerek traktörün kasasında yangın alanına su taşıdı. Traktör ile yanan sahaya kadar yanaşan köylü kadınlar suyu teslim ettikten sonra tekrar su taşımaya devam etti.