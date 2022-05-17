Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

17.05.2022 20:11

Son dakika 3. sayfa haberi... Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Eskişehir'de odasının camını silerken 3'üncü kattan apartman boşluğuna düşen 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, hayatını kaybetti.

Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de odasının camını silerken 3'üncü kattan apartman boşluğuna düşen 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden 25 yaşındaki Zeynep Dipçin, 3'üncü kattan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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