Son dakika haberi! CAMI KIRILAN BANKADAN 200 LİRA ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

BURSA'da, özel bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz şüphelinin 200 lira çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen kimliği belirsiz şüpheli, parke taşı ve dubayla camı kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapılan şüpheli, vezneden aldığı paralarla olay yerinden kaçtı. Bankanın alarm ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinin camının kırıldığını gören ekipler, banka yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede, şüphelinin bankadan 4 adet 50 liralık banknot çaldığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak ve şüpheliye yardım eden kişilerin olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı bankanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; şüphelinin parke taşını defalarca kez cama attığı, camdan içeriye girdiği, şube içerisinde bir süre gezdiği, vezne bölümündeki kasaları baktığı ve kaçtığı anlar yansıdı.