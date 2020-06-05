Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone
Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:10 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone - Son Dakika
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