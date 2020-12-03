ANTALYA'da kimliği belirsiz şüpheli, penceresinin kilidini kırıp girdiği camide, klimanın bakır borularını çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde bulunan Ahmet Bilgin Cami'nde meydana geldi. Caminin pencere kilidini kırarak içeriye giren kimliği belirsiz şüpheli, klimanın bakır borularını çaldı. Hırsız, kırdığı pencerenden dışarı çıkarak, gözden kayboldu. Hırsızlık anı, caminin güvenlik kameralarınca anbean kaybedildi. Klima borularının çalındığını fark eden cami görevlileri, durumu ekiplere bildirdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Caminin kadınlar bölümünde meydana gelen hırsızlığın maddi zararının yaklaşık 4 bin lirayı bulduğunu söyleyen imam Basri Karaboğa, hırsızın içeride ayakkabısıyla dolaşmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Karaboğa, "Akşam namazı için camiye gelmiştim. Hırsızlığı fark ettim. Görüntüleri inceleyince bakır boruların çalındığını fark ettim. Polise şikayetçi olduk. Kendilerine kul hakkımı helal etmiyorum" dedi.