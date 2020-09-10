Son dakika... ÇAMLICA GİŞELERDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem haberi: İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çamlıca gişelerde toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çamlıca gişelerde toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Koronavirüs kaynaklı vakaların artmasıyla birlikte polis ekiplerinin denetimleri de sıklaştırıldı. İstanbul Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü Anadolu Yakası İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Çamlıca gişelerinde denetim yapıldı. Denetim kapsamında taksi ve otobüslerde bulunması ve kullanılması zorunlu olan maske, dezenfektanların kontrolü yapılırken sosyal mesafe, oturma düzeni ve yolcu sayısına uyulup uyulmadığına bakıldı.
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