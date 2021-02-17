Son dakika haberi... Cammu Keşmir'de 9 yaşındaki kızı taciz iddiasıyla 3 Hint ordusu mensubu gözaltına alındı - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 3 Hint ordusu mensubunun gözaltına alındığı bildirildi.

Bandipora Polisinden Rahul Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taciz iddialarını doğruladı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Malik, konunun "hassas" olduğu gerekçesiyle şüphelilerin kimliklerini açıklamazken, "Konuyu araştırıyoruz, bu aşamada hiçbir şeyi ifşa edemeyiz." dedi.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 9 yaşındaki bir kızı parayla kandırarak kaçırmaya çalışan şüphelilerin tacizle suçlanmadığını, yetkililerin olayın üstünü örtmeye çalıştığını ifade etti.

Polis raporunda, söz konusu kişiler, "adam kaçırma", "alıkoyma" ve "suç işlemeye teşebbüs" etmekle suçlandı.

Tacize uğrayan küçük kızın kardeşleri de korku içinde

Küçük kızın babası, Abdül Mecid, kızının 10 Şubat'ta özel dersten döndüğü sırada parayla kandırılarak kaçırılmaya çalışıldığını söyledi.

Mecid, söz konusu kişilerin parayı kabul etmeyen kızın kolundan tuttuğunu ve kızın çığlıkları üzerine çevredekilerin olay yerine geldiğini ifade etti.

9 yaşındaki kızın o günden bu yana evden ayrılamadığına dikkati çeken Mecid, kızının yanı sıra diğer çocuklarının da korku ve panik halinde olduğunu dile getirdi.

Bölgede 2 Aralık 2020'de taciz olayına karışan bir Hint askeri daha gözaltına alınmıştı.