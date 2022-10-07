Son dakika haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

07.10.2022 19:44
Son dakika haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi, tıbbi tahliyeleri gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi, tıbbi tahliyeleri gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Panama bayraklı 333 metre boyundaki "MSC Fantasia" isimli gemide seyahat eden İtalyan uyruklu A.M. ve G.M. rahatsızlandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yolcuların tıbbi tahliyesine karar verildi.

Yolcu gemisinden Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-23" botuna alınan İtalyan yolcular, karaya çıkarılıp 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi, ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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