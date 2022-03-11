Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada

11.03.2022 00:53

Son dakika haberler: Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kameradaÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizledi.

Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizledi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de saat 15.00 sıralarında kar yağışı devam ederken, Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi. O anlar ise belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak, "Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek, belediyemizde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada

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Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada Çan Belediyesi tekstil atölyesi açıldı Çan Belediyesi tekstil atölyesi açıldı 'TCG Nusret', 107 yıl sonra aynı rotada 'TCG Nusret', 107 yıl sonra aynı rotada

Çan Belediyesi, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada - Son Dakika
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