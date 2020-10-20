- Çanakkale'de 3 köye kontrollü karantina kararı - Son Dakika

- Çanakkale'de 3 köye kontrollü karantina kararı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde, bazı vatandaşların Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, köylere giriş ve çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Yenice ilçesine bağlı Yeni köy, Hacılar ve Yağdıran köylerinde 6 pozitif vaka ve 14 temas çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, köylere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kontrollü şekilde yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda; Yeni köy 1 pozitif 4 temaslı, Hacılar köyünde 3 pozitif, 4 temaslı, Yağdıran köyünde de 2 pozitif, 6 temaslı kişi bulunuyor. Pozitif hastalar hastanede tedavi altına alınırken, temaslı hastaların da köyde izolasyonu sağlanıyor.