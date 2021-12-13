Son dakika haber... Çanakkale'deki şehir içi minibüs kooperatifi davasında 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Çanakkale SS 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili davada, 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Belediye denetimli halk otobüslerinin bağlı olduğu kooperatifle ilgili davanın duruşması, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya, dava kapsamında tutuksuz yargılanan 34 sanıktan 6'sı ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar arasında bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, duruşmaya gelmedi.

Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın başladığı dönemde kooperatifin başkanı olan Bali G'ye "zimmet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçundan 16 yıl 3 ay, başkan yardımcılığı yapan Hasan A'ya "zimmetten" 9 yıl 10 ay, Fettan A'ya da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Aralarında Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın da bulunduğu 31 sanık ise beraat etti.

Olay

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, 2008 yılının ekim ayında Çanakkale SS 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden bir grup üyenin imzasız mektup göndermesi üzerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'daki ilgili Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi üzerine, sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, 2013 yılının şubat ayında Çanakkale'de başlanmıştı.

İddianamede, kooperatif başkanı Bali G, başkan yardımcısı Hasan A, yönetim kurulu üyeleri Fettan A, A.K, N.K, Ü.G ve M.E, denetim kurulu üyeleri C.M, İ.K ve İ.E'nin, kooperatifi büyük miktarda zarar uğrattığı, görevlendirdikleri kişilerin üyeleri tehdit ettiği, bir üyenin ayağından silahla vurulduğu, bazılarının darbedildiği belirtilmişti.

Ayrıca iddianamede, kooperatifin denetiminden sorumlu olan Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "irtikap" iddiasıyla suçlanıyordu.