Son dakika haberi: Çanakkale'de bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çanakkale'de bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
02.12.2020 11:32
Edinilen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin 'sahte, kaçak alkollü içki ile etil, metil alkol' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Çan ilçesinde kaçak alkollü içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Operasyonda bir minibüs içinde bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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