Gökhan G'nin polise verdiği ifadede, 17 SV 090 plakalı aracıyla Çan'a giderken aralarında çıkan kavga sonucu Şahin'i pompalı tüfekle vurduğunu, cesedini Çan ile Bayramiç arasında bir bölgeye attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Sarısöğüt Mahallesi'nde yaşayan ve pazarcılık yapan Hakkı Şahin (29), bir arkadaşının Çan ilçesindeki düğününe katılmak üzere 21 Haziran 'da evinden ayrıldı.

Kaynak: AA

21 Haziran, Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çanakkale'de bir hafta önce kaybolan pazarcının öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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